Ritsma racet op strân mei motor tsjin hynders op Lemster hynstefeest

Alles by elkoar duorre Friesians@theBeach sa'n oardel oere. Eins soe it noch even langer duorje, mar troch it waar moast de organisaasje it lêste ûnderdiel ôfsizze. "We hiene noch in defilee dêr't alle hynders en riders noch in kear werom komme soene, mar dat ha we net mear dien. It waar hat ús wat parten spile. We woene it ek net langer duorje litte as nedich", leit Van der Kooi út.

Dochs bleau in grutte groep taskôgers, nettsjinsteande de rein, stean oant de ein. Foar de organisaasje genôch reden om te besykjen dit ek kommend jier del te setten.