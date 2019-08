Keatser Dylan Drent twa wedstriden skorst: meidien oan ferkearde wedstriid

Yn Easterein wie in troch-elkoar-lotsjen-partij. Drent en in oantal oare keatsers wiene dêroer yn it foar mei in mailtsje warskôge. Drent keatste dochs yn Ljouwert en wûn de Horecapartij op it Aldehoustertsjerkhôf.

Omdat er meidie yn Ljouwert moat er no twa wedstriden misse. Dat binne de beide haadklassepartijen op de Van Aismadagen yn Bitgum. De keatser kin noch wol tsjin de skorsing yn berop gean.