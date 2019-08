Yn 1979 ferdronken rêdingshynders betocht op It Amelân

Op 14 augustus 1979 rekke de wein mei de acht hynders yn in mui en waard dy de djipte yn lutsen. Dat barde by it helpen fan in Dútsk jacht. De acht hynders ferdronken allegearre yn de see.

"Tijdens de lancering van de reddingsboot liep een aantal zaken samen, waardoor de wagen doorrolde", fertelt Piet IJnsen, fan it doetiidske rêdingsteam.

"Later bleek dat er een gat voor de kust was. Daardoor zijn de paarden meegezogen in de diepte. Het hele eiland was volledig in diepe rouw."

Betinking

It drama hat in grutte ynfloed hân op de minsken op it eilân. Woansdeitejûn wurde der blommen by it grêf fan de hynders lein en wurdt it drama betocht.