IFKS: koprinners Lytse A-, B- en C-klasse bliuwe winnen

C-klasse

Henk Regts wûn mei de Grutte Pier al de earste twa wedstriden yn de C-klasse. Tiisdei waard er in kear twadde, mar woansdei by Ychtenbrêge kaam Regts wer as earste oer de streek. It twadde plak wie foar Harmen Brouwer mei de Drie Gebroeders, dy't yn it klassemint ek stevich twadde stiet. Hy wie de iennige dy't oant no ta in kear boppe Regts finisht is. Steven Zijsling is woansdei tredde wurden en stiet ek op dat plak yn it klassemint.