Auto slacht oer de kop op de A7 by Lúkswâld, mei in flinke file as gefolch

De plysje, Rykswettersteat en twa ambulânses binne op it plak fan it ûngelok om help te ferlienen. In man en in frou soene by it ûngelok ferwûne rekke wêze. Sy binne oerbrocht nei it sikehûs.

It is net bekend hoe't it ûngelok barre koe. Tiisdei wie der op de A7 ek al in grutte file as gefolch fan in ûngelok.