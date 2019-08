6.700 sinnepanielen op dak Sportstad Heerenveen

It bedriuw Zonel Energy fan It Hearrenfean hat de opdracht fan de sinnepanielen krigen. Dat bedriuw hat ek de sinnepanielen levere dy't op it dak fan Thialf en op de Elfstedenhal lizze.

AZ-stadion

Ofrûne sneon is it dak fan it AZ-stadion foar in part ynstoart. Yn 2015 waarden yn Alkmaar sa'n 1.700 panielen ynstallearre. Fermoedlik wie it AZ-stadion net berekkene op sinnepanielen. Sportstad Hearrenfean hat yn it foar goed ûndersocht oft it dak al de sinnepanielen hâlde kin.