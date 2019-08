Gemeente docht oprop om eksoatyske planten op It Amelân troch te jaan

Gemeente It Amelân docht in oprop oan bewenners om it foarkommen fan eksoatyske planten op it eilân troch te jaan. Guon eksoaten binne nammentlik skealik foar oare planten of sels wenten en diken. It giet bygelyks oer de reuze readskonk (Japanse duizendknoop) en de wettertekken (watercrassula).