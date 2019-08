Brân op skûtsje De Drie Gebroeders fan Harmen Brouwer by Ychten

Der is by Ychten brân ûntstien op it skûtsje De Drie Gebroeders fan skipper Harmen Brouwer. It fjoer sit oan de efterkant fan it skip. It liket by de motor te sitten. Der wurdt besocht om it fjoer te bestriden. Op it momint dat de wedstriid yn de klasse C klear wie en it seil nei ûnderen helle waard, is de brân ûntdutsen. Der komt in soad reek by frij.