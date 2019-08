ROF hat noed oer minsken dy't ride ûnder ynfloed nei sikehûsbesite

"Der sit altyd wol efkes tusken," seit Van der Meulen. "Nei in sûske is der altyd wol efkes tiid om by te kommen foar't men nei bûten rinne kin. Mar de perioade 8 oant 10 oeren nei it sûske is it ynskattings- en reaksjefermogen fier ûnder de maat."

Neffens Van der Meulen hawwe de sikehûzen wol in ynformaasjeplicht. Der wurdt in folderjûn en eins moatte minsken foar eigen ferfier soargje. "Dêrmei is dy ynformaasjeplicht foar it sikehûs foldien en is it de ferantwurdlikens fan minsken sels. Mar wy hearre dochs dat minsken faak allinnich komme."

Gniisgas

Sipke van der Meulen jout oan dat it probleem fan ride ûnder ynfloed fan gniisgas grutter is as jongerein. "It giet ek om minsken dy't út it sikehûs wei komme en ûnder ynfloed binne."

"Der is fan Veilig Verkeer Nederland út lanlik in pleit foar in kampanje tsjin it riden mei gniisgas op. Dat is moai, mar dan moatte wy ek om tafel oer de ynrjochting fan de kampanje," seit Van der Meulen. Want it giet neffens him dus ék om in oare doelgroep.

Hy seit dat de plysje sifers nei bûten brocht oer gniisgas. "Dat fernuvere my wat. Ik haw noch nea heard dat de plysje dat registrearre. Dus ik haw ek frege oft sy sjen kinne nei data oer riden nei in sikehûsbesite." Dat koe lykwols net, mar neffens Van der Meulen soe dat wol in goed plan wêze.