42.000 hinnen omkaam yn Nijewier: grutte brân by plomfeebedriuw

Der hat in grutte, útslaande brân west by in plomfeebedriuw oan de Grytmanswei yn Nijewier. By it bedriuw steane trije stâlen mei hinnen, twa dêrfan stiene yn 'e brân en wiene net mear te rêden. It fjoer begûn yn de middelste stâl. Der wiene gjin minsken yn de stâlen, mar der binne wol sa'n 42.000 hinnen dea dy't yn de twa stâlen sieten. De brânwacht is der yn slagge de tredde stâl te behâlden, mar it hat wol flink brânskea. De brânwacht besiket de fentilaasje wurkjend te hâlden.