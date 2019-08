De plysje fan Ljouwert hat tiisdei in 24-jierrige bestjoerder fan in auto oanholden oan de Reinerswei by Grou. De bestjoerder siet yn de auto wylst syn rydbewiis suspendearre wie. Hy mocht dus net ride, mar die dat wol. Om't dit in misdriuw is, is de fertochte oanholden.