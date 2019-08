Gais Meinsma-Greydanus (92) ferstoarn

Jorwerter Gais Meinsma-Greydanus (92) is tiisdei ferstoarn. Se wie al in skoft slim siik. Frou Meinsma-Greydanus wie ien fan de haadpersoanen yn it ferneamde boek Hoe God verdween uit Jorwerd fan Geert Mak. Har bysûndere libbensferhaal is letter optekene troch skriuwer Dick Witte yn in boek mei de titel Gais.