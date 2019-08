Frou rekket út de tiid nei fal fan skûtsje yn Sleat

De frou foel fan it skûtsje fan skipper Jacob Huisman. Doe't omstanners har út it wetter hellen, wie se noch by bewustwêzen, mar al gau dêrnei sakke se fuort en rekke se út 'e tiid.

De frou waard ûndersocht troch it ambulânsepersoniel en is dêrnei meinaam nei it sikehûs. De oproppen traumahelikopter hoegde der net oan te pas te kommen, dy fleach fierder foar in oare melding.