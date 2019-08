Ferbeane konserten yn Tox Bar op Skiermûntseach gean dochs troch

Omwenners hiene beswier makke tsjin de fergunning dy't de gemeente ferliend hie oan de Tox Bar, omdat se benaud wiene foar lûdoerlêst. De rjochter joech harren gelyk en bepaalde dat de konserten net yn de bûtenloft holden wurde meie.

De organisaasje hat no besletten it konsert binnen te hâlden. Eigener Remmelt Mulder is teloarsteld oer de útspraak. "Kijk, livemuziek kan nooit uit. Er moet altijd geld bij. Dat doe je ter vermaak van het publiek, dus eigenlijk is het publiek de grote verliezer. Gelukkig beschikken we over een dansvloer in de discotheek, dus we gaan het feestje gewoon doorzetten. Ik denk dat ik de enige ondernemer op Schiermonnikoog ben die het niet vervelend vindt dat het slecht weer wordt."