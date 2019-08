Wedstriid tusken Jong Vitesse en Jong Hearrenfean stillein

Omdat it minne waar net fuort luts, besleat skiedsrjochter Joey Kooij in healoere letter de wedstriid definityf te staken. Dit is neffens de regels fan de KNVB.

De stân wie noch 0-0 doe't de wedstriid stillein waard. It is net dúdlik wannear't de wedstriid ynhelle wurde sil. De sinne skynde lykwols wer doe't de bus by it stadion fuort ried.