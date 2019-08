Ljouwerter bedriuw bestriidt plestik ôffal op festivals mei recyclebere bekers

Van Berlo is ek organisator fan it Ljouwerter metalfestival Into the Grave en dêr ûntstie it idee foar Cupking ek. "Ik ergerde me aan de enorme bult afval die na het festival bleef liggen op het Oldehoofsterkerkhof. Dat was al een paar jaar zo. Drie jaar geleden dacht ik: nu is het genoeg geweest."

Hy hat no in grut bedriuw dat de bekerkes recyclet. Besikers keapje in beker en as se in nij drankje wolle, leverje se de beker yn en krije se in skjinnen. Dat konsept of in soartgelyk idee wurdt no op in protte festivals brûkt. "Naast Into the Grave hebben we nog vijf of zes festivals waar we bier verkopen en bekers nodig hebben. Toen we daarmee begonnen, kregen we vragen van andere evenementen of ze onze bekers konden huren. Zo is dat bedrijf ontstaan."

Mear as hûndert eveneminten

Yn totaal foarsjocht Cupking dit jier mear as hûndert eveneminten fan bekers. "Daar komen iedere week weer nieuwe bij, het gaat als een malle." Dat komt neffens Van Berlo trochdat minsken hieltyd bewuster binne fan de 'plestik sop'. "Ze realiseren zich dat het niet normaal is dat je een beker één keer gebruikt en dan op de grond gooit. De plastic bekertjes hebben hun langste tijd gehad, vermoed ik."

As de besikers fan de eveneminten har beker no ynleverje, wurde se ôfwasken en kinne se dêrnei opnij brûkt wurde. "Het wordt steeds normaler gevonden en dus gebruiken steeds meer evenementen dit soort bekers."