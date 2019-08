Frysktalige nijswebside It Nijs fiert tsienjierrich jubileum

Ien fan de inisjatyfnimmers fan It Nijs is Jabik van der Bij, âld foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging. "Wy fûnen dat der doe in lakune wie wat it Frysk lêzen en skriuwen oanbelange. Frysk en Frij (fersetsblêd dat nei de Twadde Wrâldoarloch fuortsetten waard, red.) bestie net mear. De minsken hiene nei ús betinken te min mooglikheden om it nijs ek yn it Frysk te lêzen", leit er út.

Eksperimint

It begûn allegear as eksperimint. "We woene earst sjen hoefolle lêzers we krije soene, oft it oansloech en oft we genôch frijwilligers fine koene. It earste jier is dat wol aardich slagge en we hiene wol aardich flecht op 'e koai. Dêrom binne we dermei trochgien."

Legaat

De organisaasje ûntfong in grut legaat fan goed 600.000 euro. "We hawwe doe wol sein dat we de opbringsten fan dat jild brûke woene foar ús aktiviteiten. Ien fan dy aktiviteiten wie fansels it nijs. Yn de rin fan de jierren is de opbringst minder wurden, dus we moatte suniger oan."