Trije út trije foar Tjoelker mei Sterke Jerke yn B-klasse IFKS

Tjoelker soeverein yn B-klasse

Yn de B-klasse is Pieter-Jilles Tjoelker mei de Sterke Jerke noch soeverein. Nei't er de sterkste wie op De Fluezen en de Hegemer Mar, pakte er tiisdei by Sleat ek de oerwinning. Ienfâldich wie it net. Sijmen Kalsbeek lei mei de Raerder Roek lang op kop en waard pas yn de slotfaze foarbysyld troch Tjoelker en syn bemanning.

Kalsbeek moast it dêrom op 'e nij dwaan mei in twadde plak. It lêste poadiumplakje wie foar Ora et Labora fan Sietse Broersma, dy't no foar de tredde dei op rige yn de top-trije einige is.