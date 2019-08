Frijwilligers út skoutinggebou yn Oranjewâld helle fanwege frjemde lucht

De brânwacht hat yn Oranjewâld njoggen frijwilligers út it gebou fan de skoutingferiening weihelle. Der waard troch minsken in frjemde gaslucht rûkt. It die bliken dat de geur fan in lekkende tank fan in scooter kaam, dy't bûten ûnder in oerkapping stie. De 200 bern fan de skouting wiene net yn it gebou.