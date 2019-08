Tijme van Dijk bliuwt takom seizoen by basketbalklup Aris

Tijme van Dijk bliuwt takom seizoen foar basketbalklup Aris spyljen. Hy is de alfde kontraktspiler dy't fêstlein is foar de Ljouwerter klup. Neffens Aris hat de 21-jierrige Van Dijk, dy't de posysje fan guard yn it spul is, in moaie ûntwikkeling trochmakke.