Fiets4Daagse Appelskea fiert jubileum mei muzyk en elektryske fytsen

Der binne wat ekstra's fanwegen it jubileum. "Wy traktearje de minsken eltse dei op wat bysûnders. Der is no eltse dei muzyk, ûnderweis binne der sjongers by de stimpelposten: lokale sjongers, en oan de ein fan de wike ek in bekende Fryske sjongster", ferklapt Van der Kuip.

It waar sit tiisdei net hielendal mei, der is wat rein yn de provinsje. "Meestal is er mooi weer, nu iets minder. Maar het warme weer van drie weken terug, daar wordt je ook niet blij van," seit vice-foarsitter Wim Oosterloo. Hy is sûnt 1990 bekend as lokale waarman. "Het zag er niet zo best uit. Ik heb sinds 21 juni nog maar 26 mm regen, het was heel droog hier."

Sûnt 1979

Der binne ûngefear 50 frijwilligers dy't de Fiets4Daagse begeliede. De organisaasje is yn hannen fan Stichting Fietsvierdaagse Appelscha. Yn 1979 waard de earste fjouwerdagetocht holden, doe organisearre troch Pleatslik Belang en VVV Appelskea mei de pleatslike fytsmakker Tjeerd de Jong. Op 7 july 1988 is der in stichting opset dy't de eardere kommisje ferfong. Stichting Fietsvierdaagse Appelscha is der om it fytstoerisme yn en om Appelskea te begeunstigjen.