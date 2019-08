Brân yn opslach fan restaurant De Brekken op 'e Lemmer

De brânwacht fan De Lemmer is tiisdeimoarn útriden foar in koarte, fûle brân yn de opslach fan restaurant De Brekken op 'e Lemmer. Mei help fan twa tankweinen hie de brânwacht it fjoer fluch ûnder kontrôle. By de brân ûntstie in soad reek, it gebou wurdt dêrom fentilearre.