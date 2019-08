Skipper Zwaga bot skrokken fan ûngelok op skûtsje: "Je binne wol efkes fan it paad"

It bemanningslid fan de Waaksdom rûn in holwûne op nei't er in klap krige fan de gyk. It skûtsje waard nei de wâl brocht, dêr't de helptsjinsten klear stiene. De man waard reanimearre en nei it sikehûs brocht.

"It is gelokkich goed mei dy jonge ôfrûn, mar je skrikke der wol ferskriklik fan fansels", fertelt skipper Ulbe Zwaga mei in soad emoasje. "We wiene efkes de pols kwyt en de dokter befêstige dat. Dan binne je wol efkes fan it paad."

Harsenskodding

It bemanningslid hat in slimme harsenskodding oprûn, mar yntusken is hy wer thús. "Hy hat in sintimeter as 10, 15 wûne oan 'e holle. Dêr hawwe se hechtings yn dien. Syn hiele nekke hat er ek knieze." Neffens Zwaga giet it no nei omstannichheden goed mei de man.