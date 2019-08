Do fljocht mear as 120 km de oere: "Dy hie in aai foar de kont. Dy woe nei hûs!"

"In snelheid fan mear as 2.000 meter de minút, dat is net normaal. Fansels, it waaide hurd, mar dizze hie ek in aai foar de kont. Dy fleach yn ien streek nei hûs. De oare fleane earst eefkes troch en bûgje dan werom, mar dizze net. Dy moast it aai kwyt."

Neffens Klooster soe it wol goed wêze dat der better sjoen wurdt nei de ekstreme waarsomstannichheden yn de dowesport. "Doe't we dy hjitteweach hiene is der gewoan flein, wylst dat eins net soe boppe de 30 graden. Trouwens, troch de hurde wyn fan dit wykein binne der ek wer protte jonge dowen fuortrekke en dat is skande. Mar dit wie in folwoeksen do, dy rêdt har dan wol."