Mountainbiker Anne Tauber út Oranjewâld is oproppen foar it WK mountainbiken yn it Kanada. Bûnscoach Gerben de Knegt makke moandei syn seleksje foar de wrâldkampioenskippen bekend. It WK fynt plak fan 28 augustus oant en mei 1 septimber yn it Kanadeeske Mont-Sainte-Anne.