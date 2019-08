Katte-opfang Bastet yn Mûntsjesyl sit oant de nok ta fol. Yn it asyl rinne no 212 katten om. Bastet hat fan de provinsje jild krigen om wylde katten yn natuergebieten op te fangen, mar gemeente Noardeast-Fryslân is tsjin it bouwen fan in nije ren. Dêrtroch kampt Bastet no mei romtetekoart, sa fertelt eigener Wendy Hol.