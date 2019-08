Sportcast: "It komt hielendal goed mei Cambuur, echt"

Sportklup Hearrenfean dan: de ploech fan Johnny Jansen pakte thús in punt tsjin Feyenoord: 1-1. "Hearrenfean spile net geweldich, mar it stie wol goed", seit Arjen de Boer. "Ferdigenjend wie it goed en Faik falt my echt posityf op. Mar dy spits, Odgaard, dat is it noch net hin? Se ha ek gjin plan-B. Gjin Camataru of Harris Huizingh of sa. Ik snap wol dat Johnny Jansen der noch in twadde spits by ha wol. Mar it is wol echt moai dat dy jonge jonges meidogge. Ras en Van der Heide no. Dat is hiel goed foar de ûntwikkeling."