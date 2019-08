Daan (7) docht mei oan Trihartlon "voor andere kinderen die nog wel ziek zijn"

By de berte fan Daan hearden dokters in lytse rûs by syn hert. Dat bart faker, mar it moat wol yn de gaten hâlden wurde. Elk heal jier moast Daan foar kontrôle nei it sikehûs. By in gruttere kontrôle, doe't er trije jier wie, die bliken dat der allegear gatsjes yn it tuskenskot fan syn boezem sieten. Dat moast operearre wurde. "Dat was een hele spannende periode. Onze kleinste dochter werd net een jaar, we zouden op vakantie en een paar dagen daarna zaten we in het UMC in Groningen. Daar hebben we tweeënhalve week gezeten."

De operaasje sels duorre fjouwer oeren. Fan alle lytse gatten waard ien grutter gat makke, sa grut as in euromunt. Dêrnei is it gat opfolle mei hertflies. "Daan heeft bij mij op schoot de narcose gekregen. Dat was een heel heftig moment, dat hij in slaap valt en ik de operatiezaal uit moest."