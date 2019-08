Sikke Heerschop slacht ta yn Grutte A op Hegemer Mar

It Doarp Eastermar fan skipper Geale Tadema, dat snein op De Fluezen noch de rapste wie, waard moandei sechsde. Jeroen de Vos fan Eelkje II waard op it thúswetter fiifde.

Goede start Heerschop

Heerschop wie goed út de start en lei sawat de hiele wedstriid by Heech foarop. Tadema starte net goed, mar pakte letter noch wol wat plakken werom.

It hiele fjild koe Heerschop net mear bedrige, hy gie soeverein nei de finish. Kuperus, Ulbe Zwaga (Waaksdom) en Jaap Hofstee ('t Swarte Wief) striden mei-inoar om in plakje op it poadium fan de dei. Zwaga (nei in rûntsje fanwegen protest) en Hofstee foelen fuort.