Grutte Pier en Sterke Jerke pakke twadde deiwinst yn IFKS

Yn de Lytse A gie de oerwinning moandei nei Age Bandstra en de Avontuur. Nei it njoggende plak fan snein is de Avontuur no klom nei it fjirde plak yn it klassemint.

Klassemintslieder bliuwt De Reuzen fan Andries Brouwer. Dat skûtsje wûn snein noch en waard moandei op de Hegemer Mar twadde.

It tredde plak fan moandei wie foar skipper Harm van der Weiden fan de Eemlander. Hy stiet no tredde yn it klassemint.

It Abbegeaster Skûtsje fan Henk Frankena stiet noch op it twadde plak yn it klassemint, nettsjinsteande in minder resultaat moandei. Op de Hegemer Mar waard er sechsde.