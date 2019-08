Skûtsje Sneker Pan hat roerklik werom: "Hy hie 'm freed al fûn"

De Sneker Pan wie de roerklik ferlern nei in oanfarring by de start fan de lêste wedstriid om it SKS-kampioenskip op de Snitser Mar, ôfrûne freed. "It heart by it skip, it is sawat like-âld", sei Visser. Snein pleatste er in oprop op Facebook. Hy frege minsken om mei te sykjen. Om te farren is de roerklik net nedich, mar it ynstrumint hat grutte histoaryske wearde.

By Omrop Fryslân joech Visser taljochting: "It kin oeral hinne dreaun wêze mei de hurde wyn. We ha snein al oan it sykjen west by Terherne. Dêr ha we fan alles fûn, mar gjin roerklik."