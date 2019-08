Doarpsbelangen Ferwert-Hegebeintum wol wenningbou en in haven op plak gebou Dockinga College

Neist wenningbou hat doarpsbelang ek plannen foar in haventsje sadat minsken mei de boat troch de Ferwerterfeart yn Ferwert komme kinne. "It Dockinga College leit hiel ticht by de Ferwerterfeart", seit Papma. "It plan is dat wy de feart wat trochlûke nei de skoalle, mei bygelyks in fytspaad derneist."

Fia de feart kin it doarp ek ûntsletten wurden oer it wetter nei de Dokkumer Ie. Doarpsbelangen sil meikoarten mei de gemeente yn petear oer it plan.