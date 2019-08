GroenLeven sponsor fan jeugd Sportklup Hearrenfean

It sinnepanielebedriuw GroenLeven wie de lêste twa jier haadsponsor fan Hearrenfean. Troch in konflikt oer it pleatsen fan sinnepanielen, ûnder oare op it dak fan it Abe Lenstra stadion, is GroenLeven ferline seizoen al ôfheakke as haadsponsor. Se bliuwe no wol businesspartner. Dat binne op dit stuit de sân belangrykste sponsoaren nei de haadsponsor. Hearrenfean is noch altyd op syk nei in haadsponsor.

Hoe wis is de komst fan GroenLeven as haadsponsor?

Dat it noch net folslein wis is dat GroenLeven haadsponsor by de jeugd wurdt, komt troch de mooglike haadsponsor fan de froulju en de fakânsje fan direkteur Roland Pechtold, de direkteur fan GroenLeven. Pechtold komt moandei werom en neffens Hearrenfean-direkteur Cees Roozemond komt dat wol klear. "We zitten op korte termijn bij elkaar. Het is voor de club vanzelfsprekend erg mooi dat GroenLeven dit wil doen."

Oer it bedrach dat Hearrenfean dêrfoar krijt, wol Roozemond net al tefolle kwyt. "Het is een substantieel bedrag." GroenLeven sil in kontrakt tekenje foar trije jier. Earder wiene se haadsponsor foar 500.000 euro, dus it bedrach sil no ûngefear in pear ton wêze.