Debút Jan Ras by Hearrenfean: "Erg mooi om eindelijk mijn debuut te maken"

Jan Ras komt fan Urk en is in oanfallende middenfjilder. By syn debút sneintemiddei fielde hy dat der miskien wol wat mear yn siet. "Ik denk dat we wel de overhand hadden, zeker op bepaalde momenten in de wedstrijd. Na de 1-1 nam de energie toe en hoop je stiekem op nog een doelpunt. Maar 1-1 is in dit geval prima."

Werom nei auto-ûngelok

Miskien hie Ras wol earder debutearje kinnen yn it earste fan Sportklup Hearrenfean. Fanwegen in auto-ûngelok hat hy der in skoft út west. "Vorig jaar heb ik daarbij mijn bovenarm gebroken", sa fertelt er. "Toen ben ik te snel teruggekomen en daar heb ik veel last aan overgehouden. Ik ben er een heel jaar uit geweest. Maar ik had zelf wel het vertrouwen dat ik terug zou komen. Nu is het prima, ik voel er niets meer van."