Nard Brandsma ferbetteret Frysk fierljeprekôr fan Helmholt: 21.68 meter

Mei syn prachtsprong hat Brandsma it nije rekôr te pakken. "Alles foel goed hjoed, en dan witte je: dan kinne je fier", sa fertelde er nei ôfrin. "Dit is echt super. Dit jier wie dit ek eins myn doel, it Fryske rekôr ferbrekke. Ik hie útrekkene dat it koe hjoed, mar dan moast alles goed gean."

Helmholt: "Safolle respekt foar Nard"

Mearfâldich kampioen Bart Helmholt wie snein ek yn Winsum doe't syn rekôr sneuvele. "As ik it ien gun, dan is it Nard wol", sa seit er. "Ik haw der safolle respekt foar. Foarich jier wie hy der al hiel tichtby. Mar no pakt er 'm op in wol hiel bysûnder momint. Dat er it ûnder dizze druk wiermakket, is wol hiel knap."