Nard Brandsma en Marrit van der Wal winne FK fierljeppen yn Winsum

By de jonges wûn Rutger Haanstra fan It Heidenskip mei 16.78 meter yn de finale. Efter him einige Riemer Durk Krol fan Heech as twadde mei in fierste ôfstân fan 16.41 meter. It brûns yn Winsum by de jonges gie nei Bouwe Westert fan Snits yn 15.74 meter.