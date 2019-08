Winners fan de earste trije klassen IFKS skûtsjesilen bekend

Debutant De Reuzen fan skipper Andries Brouwer kaam as earste oer de finish yn de Lytse A-klasse. Hy waard folge troch Henk Frankena mei it Abbegeaster skûtsje op it twadde plak en debutant Sander Meeter fan Akkrum einige as tredde.

B-klasse

De hast ûnfersleinbere Pieter-Jilles Tjoelker finishte as earste yn de B-klasse mei Sterke Yerke. Skipper Sietse Broersma fan de Ora et Labora pakte sneintemoarn it twadde plak, folge troch Bas Krom fan De Verwisseling.

C-klasse

Yn de C-klasse gie de deititel op de Fluezen nei Henk Regts mei de Grutte Pier. Steven Zijsling mei it skûtsje Striidbert finishte as twadde yn de C-klasse. Harmen Brouwer fan de Drie Gebroeders pakte it lêste poadiumplak.