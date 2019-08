It FK fierljeppen giet sneintemiddei oan yn Winsum. Fanwege de hurde wyn koe der sneon net ljept wurde, mar no binne de ljeppers der hielendal klear foar. Wa ljept it fierst en wurdt Frysk kampioen? Folgje it rjochtstreeks by Omrop Fryslân fia de livestream hjirûnder.