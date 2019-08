Kroon oer winst WK kuorbal: "We hebben onze beste wedstrijd neergezet"

Kuorbalster Marjolijn Kroon is tige tefreden oer de prestaasjes fan har team op it WK yn Súd-Afrika. Yn de tradisjonele finale tsjin België wie de ploech fan bûnscoach Wim Scholtmeijer oppermachtich. It waard úteinlik 31-18 foar Oranje. "We waren er heel erg op gebrand om hier heel goed te spelen en we wilden onze beste wedstrijd neerzetten en dat is volgens mij heel goed gelukt", seit Kroon.