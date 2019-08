Omrop TIP: Buro de Vries yn Ferwert

Ferwert is in doarpke yn it noardeasten fan de provinsje. Sûnt de fúzje dit jier heart it doarp by de gemeente Noardeast-Fryslân. Der wenje in lytse 1800 ynwenners. It doarp ûntstie yn de 9e iuw. Ferwert wie in ryk doarp troch de iuwen hinne, der wiene in soad states en rike famyljes. Johannes van Dijk wit in soad fan de skiednis. As jonkje wie hy der al mei dwaande. Hy is no op leeftiid en hopet dat der aanst wol opfolgers binne dy't syn wurk oernimme.