Metalfestival Into the Grave snein foar it earst fergees tagonklik

De fergeze dei wurdt organisearre om de omwenners fan it Aldehoustertsjerkhôf te betankjen. Minsken mei in wykeinkaartsje hawwe wol foarrang. Sy meie in oere earder it terrein op. Der kinne yn totaal 6.500 minsken op it festivalterrein. Besikers dy't wis wêze wolle fan in plakje op it plein, kinne foar 20 euro ek in los kaartsje keapje foar de snein.

De njoggende edysje fan Into the Grave sette freed útein. De ôfrûne dagen kamen ferneamde metalbands foarby as Powerwolf, Meshuggah, Sacred Reich en Anthrax.