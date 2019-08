Bysûnder jier foar Sikke Heerschop yn IFKS: "Dy tritich jierren binne omflein"

Dat it Heerschop syn tritichste jier as skipper is, is foar him net ekstra spesjaal. "It is net oars as oare jierren tink ik. Mar, dy tritich jier binne wol omflein. Hoe âlder ast wurdst, hoe flugger as de tiid liket te gean. Eartiids as bern tinkst: 'moarn, dat is noch in ivichheid'. No bin ik yn de sechstich en no tink ik: 'tsien jier is neat en samar om'."

Dêrneist is it dus ek noch ris syn lêste jier by de Wylde Wytse. Hy sylde sûnt 2003 op dat skûtsje. Oar jier wol Heerschop sile op in skûtsje, dat hy kocht hat yn Ingelân en hielendal opknapt hat. "We binne hast klear mei de restauraasje. Ik tink dat we dêr fanôf april takom jier mei sile."