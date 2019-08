De striid yn de fuotbalkompetysje is wer losbarsten. Ofrûne freed spile SC Cambuur syn earste wedstriid yn de Keuken Kampioen Divisie. Fuort in bysûndere wedstriid, want yn Doetinchem wie De Graafschap de tsjinstanner. De ploech dêr't Henk de Jong en Sandor van der Heide ferline jier mei degradearren. Yn it nagelnije programma it Cambuur Sjoernaal sjogge we werom op dy wedstriid.