Stoarmskea yn de provinsje: soad beammen omfallen

Sa is der op De Lange West yn Drachten in beam oer de dyk fallen. It autoferkear moast hjirtroch omride. Op in oar plak yn Drachten, op de Hoogzand, foel in beam op in caravan. Hoefolle skea de caravan oprûn hat, is net bekend.

Brânwacht

Ek de brânwacht fan Beetstersweach moast yn aksje komme foar in grouwe takke op de Sweachsterwei. De takke hong boppe de dyk en moast fanwegen de feiligens fuorthelle wurde.