FIDEO: Reaksjes op it net trochgean fan it FK fierljeppen

Net sneon, mar sneintemiddei wurdt no it Frysk kampioenskip fierljeppen yn Winsum hâlden. Fanwegen de hurde wyn hat de organisaasje besletten it evenemint te ferpleatsen. En dat is spitich foar de ljeppers en de taskôgers, mar wol begryplik. Wol frege Ysbrand Galama him ôf wêrom't de organisaasje net earder besleat it evenemint net trochgean te litten. "Dit hiene se earder ek al wol betinke kinnen", sa sei er. Hjirûnder ferskate reaksjes op it net trochgean fan it FK fierljeppen sneon.