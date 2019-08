Marten Kooistra trettjinde by EK hurdfytsen yn Alkmaar

It Nederlânske team hie yn de finale in wichtige rôle by it efterheljen fan de lêste flechters. Dêrtroch einige de wedstriid yn in massasprint. Kooistra siet goed foaryn, mar koe dat net folhâlde en sakke úteinlik ôf nei it trettjinde plak.

De Italiaan Alberto Dainese wie de sterkste, folge troch de Deen Niklas Larsen en de Est Rait Ärm.