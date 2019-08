It FK fierljeppen yn Winsum giet sneontemiddei net troch fanwege de hurde wyn. Nei proefsprongen fan Bart Helmholt hat de organisaasje besletten dat it net ferantwurde is om it Frysk kampioenskip trochgean te litten. It evenemint is ferskood nei sneintemiddei 13.30 oere.

Letter mear.