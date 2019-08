Famylje Aldert Poortema wol skulderkenning ministearje fan Definsje

Dat befêstiget harren advokaat Sébas Diekstra nei oanlieding fan berjochtjouwing fan De Telegraaf. Hjiryn wurdt skreaun dat út âlde steatsgeheimen bliken dwaan soe, dat der grutte flaters makke binne by de militêre operaasje wêrby't Poortema omkaam. De Fryske militêr kaam yn 2008 yn Uruzgan om it libben troch eigen fjoer. Hjirby kaam ek syn kollega-militêr Wesley Schol om.

"Op basis van informatie die zij nu hebben, zijn de ouders van mening dat de dood van hun zoon voorkomen had kunnen en moeten worden", seit Diekstra. De âlden hâlde it ministearje fan Definsje ferantwurdlik foar it fatale ynsidint en sjogge nei juridyske stappen. Sy steane lykwols ek iepen foar in petear mei it ministearje.