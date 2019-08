BOVAG ferbjustere oer mankeminten oan boattrailers: "Het slaat echt alles"

By in kontrôle nei ôfrin fan de Snitswike hat bliken dien dat der in soad mis mei is mei boattrailers. Ynspekteurs fan de BOVAG kontrolearren 132 boattrailers en dêrfan fertoande 82 prosint mankeminten, sa as ferâldere bânnen of stikkene ferljochting. De organisaasje wol no in keuringsplicht ynstelle om it riden mei trailers feiliger te meitsjen.