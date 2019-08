Massale kokkelstjerte op it Waad troch waarmte

Visser hat de ôfrûne wiken sjoen hoe't de situaasje wie. Op it eastlik Waad is sa'n 80 prosint fan de kokkels dea en op it westlik Waad 60 oant 70 prosint. Hy tinkt dat er yn septimber noch wol wat kokkels byinoar skrape kin, mar dat sil net in soad wêze.

Sa't it no liket is in foarried fan fjouwer jier hielendal fuort. Der moat no earst wer in nije siedfal komme en net nochris hiel hyt waar. Want as dat de tendins is, is dat in ramp foar de sektor, sa seit Visser.

Der binne yn totaal 31 fiskers mei in fergunning om mei de hân kokkels te fangen op it Waad.